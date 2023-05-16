В Волгоградской области подрядчика за плохой ремонт ДК обязали вернуть 900 тысяч рублей

Фото: прокуратура Волгоградской области

В Волгоградской области в бюджет вернули 900 тысяч рублей после проваленного ремонта Дворца культуры «Октябрь» в Ленинске. В апреле 2020 года учреждение заключило контракт с организацией для проведения ремонта кровли здания. Работы были оценены в 2 миллиона рублей, которые были выделены по проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры» национального проекта «Культура». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Фото: прокуратура Волгоградской области

10 июня 2020 года директор МБУК ДК «Октябрь» подписал акт о приемке выполненных работ без претензий по качеству. Однако при надзорной проверке было установлено, что объем ремонта не соответствует указанному в документах.

- В частности, не выполнялось алмазное бурение, герметизация швов, устройство выравнивающих стяжек и т.д. Стоимость оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 900 тысяч рублей, - отметили в прокуратуре.

Фото: прокуратура Волгоградской области

После обновления кровля быстро прохудилась. Во время осадков крыша стала протекать, вода начала попадать в помещения ДК. На руководителя компании-подрядчика было заведено уголовное дело, которое находится сейчас на стадии судебного рассмотрения. Параллельно с этим Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с организации материальный ущерб, свыше 900 тысяч рублей были возвращены в бюджет Ленинского района.