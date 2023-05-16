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НовостиОбщество16 мая 2023 11:16

Ушедший в отставку вице-мэр Волгограда Олег Тетерятник стал замом руководителя «Концессий»

Бывший руководитель департамента ЖКХ перешел на новую работу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: комитет ЖКХ ВО

ФОТО: комитет ЖКХ ВО

Бывший глава департамента ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Волгограда Олег Тетерятник заступил на новую должность. Теперь он займет должность заместителя руководителя ООО «Концессий водо- и теплоснабжения», возглавит компанию Анастасия Змановская, бывший директор МФЦ Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

- Новые руководители имеют обширный управленческий опыт в сфере ЖКХ и продолжат выполнение задач, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей Волгограда, - прокомментировали в «Концессии».

Напомним, что сегодня, 16 мая, стало известно о подаче в отставку заместителя главы Волгограда Олега Тетерятника. В мэрии сообщили, что чиновник нашел другую работу