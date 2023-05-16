423 человека в Волгоградской области обратились к врачам с укусами клещей с начала 2023 года

Клещи являются главными переносчиками опасных инфекций Фото: Мария ЛЕНЦ

Число обратившихся с укусами клещей в Волгоградской области продолжает расти. На данный момент к врачам за помощью после укуса кровосущих обратилось 423 человека. К счастью, пока этот показатель не превышает среднемноголетних значений, сообщает сайту volgograd.kp.ru в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты регионального управления напоминают, что укусы клещей могут нести такие заболевания как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия.

Врачи советуют после обнаружения на своем теле клеща незамедлительно обратиться в медицинское учреждение или же постараться аккуратно снять его самостоятельно, не оставив хоботок насекомого в коже. После укуса на протяжении двух недель пациенту следует следить за своим самочувствием, в случае повышения температуры, опухании места укуса, зуда и лихорадки, необходимо обратиться к врачу.