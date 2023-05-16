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НовостиОбщество16 мая 2023 10:13

Синоптики предупреждают жителей Волгоградской области о грозах с градом 16 мая

На регион надвигается сильный ветер и непогода
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде прошел сильный дождь.

В Волгограде прошел сильный дождь.

Фото: Юлия Данильченко

Синоптики ЦГМС Волгоградской области предупреждают жителей о надвигающейся непогоде 16 мая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, с 13.00 до 15.00 часов в разных районах и в городе-герое обещают сильные ливни с грозой, а также градом. Все это будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого достигнут 25 метров в секунду.

- При получении информации о сильном ветре соблюдайте меры безопасности, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, - советует ГУ МЧС России по Волгоградской области

Также жителей предупреждают: не стоит приближаться к оборванным электропроводам, выходить в акваторию на малых суднах. В опасных ситуациях необходимо позвонить по номеру «101».