Под Волгоградом иномарка вылетела на трамвайные пути после столкновения с машиной скорой

Автомобиль скорой немало пострадал Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Необычная авария произошла сегодня в первой половине дня, 16 мая, под Волгоградом, в городе Волжский. На перекрестке улиц Александрова и Мира столкнулись иномарка Toyota и машина скорой медицинской помощи. Подробности этого ДТП сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Легковушку вынесло на трамвайные пути Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

После столкновения иномарка вылетела на трамвайные пути, чем на время парализовала движение общественного транспорта. К большому счастью, в автомобиле скорой помощи не было пациента автомобиля скорой медицинской помощи, а водитель Toyota чудом не пострадал. Таким образом, пострадавших в аварии не оказалось.