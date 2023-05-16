В Волго-Ахтубинской пойме изменится схема движения на трассе

На трассе в пойме введут новую схему при повороте на Колхозную Ахтубу и Среднюю Ахтубу. Фото: администрация Волгоградской области.

Волгоградским автомобилистам, которые ездят по трассе в Волго-Ахтубинской пойме, придется привыкнуть к нововведениям. На магистрали в ночь с 18 на 19 мая изменится схема движения из-за строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

- С 24.00 часов 18 мая 2023 года будет изменена схема дорожного движения на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» в районе моста через ерик Осинки. На 3 месяца будет закрыт правый поворот на п. Колхозная Ахтуба и р.п. Средняя Ахтуба по ходу движения из Волгограда, - отметили в комитете.

После 18 мая будет действовать эта схема при повороте на два поселка. Фото: комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

На трассе будут установлены информационные щиты и временные дорожные знаки. Водителей просят учитывать изменения в схеме движения при построении маршрутов.