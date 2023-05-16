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НовостиПроисшествия16 мая 2023 9:16

В Волгограде ФСБ накрыла лабораторию по производству наркотиков

На мужчину возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину задержали.

Мужчину задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Волгограда накрыли лабораторию по производству наркотиков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, на 53-летнего мужчину, подозреваемого в изготовлении запрещенных веществ, возбуждено уголовное дело. Волгоградец занимался незаконным производство и сбытом отравы прямо в гараже ГКО «Локомотив» в поселке Горьковском.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 4,5 килограммов синтезируемых из брома и пропана веществ. Мужчину задержали, он написал явку с повинной.

- В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, - уточнили в региональном УФСБ.