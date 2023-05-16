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НовостиПроисшествия16 мая 2023 8:42

В Волгограде соседская собака искусала голову 7-летней девочки

Ребенок с ранами находится в больнице
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде собака набросилась на ребенка

В Волгограде собака набросилась на ребенка

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 15 мая ребенок пострадал от соседской собаки. 7-летняя девочка играла в песочнице возле своего дома в частном секторе Ворошиловского района. Из соседской калитки выбежала собака и набросилась на малышку. На детский плач прибежала мама ребенка, которая отогнала псину и вызвала скорую помощь. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Девочка была госпитализирована с укушенными ранами головы. Медики из больницы сообщили о травмах в полицию. Проводится проверка, по факту которой будет принято процессуальное решение.