Волгоградцы за три месяца накопили 340 млрд рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

За первые три месяца 2023 года жители Волгоградской области накопили в качестве вкладов в банковские счета 340 миллиардов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе отделения Волгограда Южного ГУ Банка России, эти показатели на 15% превысили прошлогодние. Специалисты оценивают рублевые вклады волгоградцев как высокие - 94%, что заметно выше, чем по стране.

- В прошлом году регулятор обязал банки раскрывать основные условия вклада в краткой и понятной таблице. Новые правила помогут потребителям лучше оценить реальную доходность вложений и сделать осознанный выбор между предложениями разных банков, – почеркнул управляющий волгоградского отделения Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

От общей суммы вкладов почти 124 млрд приходятся на юрлица и ИП (19 млрд рублей). Рост в этом году составил 21%.