В Абхазии подростки угнали автобус волгоградской турфирмы

Автобус "Диана тур" нашли в зоне лесопосадки. ФОТО: Министерство внутренних дел Республики Абхазия

Двое несовершеннолетних в городе Сухум угнали автобус марки Mersedes, который принадлежит туристической компании из Волгограда «Диана Тур». Инцидент произошел в 1 мая, о чем сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на МВД Республики Абхазия.

Установить личность угонщиков, а также где может находиться транспорт, правоохранителям удалось в кратчайшие сроки. Автобус нашелся в селе Гуп Очамчырского района, а угонщиками оказались двое молодых людей, не достигшие совершеннолетия.

Молодых людей опросили в присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних и они сознались в содеянном. Подростки признались, что они хотели «покататься» на пассажирском автобусе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».