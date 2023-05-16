В Волгограде 45-летнего мужчину осудили за мошенничество в размере 33 млн

Обвинение поддерживала прокуратура. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

16 мая Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор 45-летнему мужчине за мошенничество в размере 33 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, фигурант уголовного дела пытался обмануть руководство СРО «Строители Волгоградской области». Он ранее был знаком с гендиректором и президентом компании и решил их обмануть.

- От имени знакомых он составил фиктивный договор займа, согласно которому СРО Ассоциацией «Строители Волгоградской области» якобы в 2018 году взято у подсудимого под 25% годовых 33 млн рублей, - уточнили в прокуратуре региона.

Мужчина подделал договор и пытался взыскать указанную сумму, но суд признал договор займа недействительным. Волгоградцу дали три года тюрьмы колонии общего режима. его взяли под стражу в зале суд.

Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.