В Волгограде на видео попало ДТП опрокинувшейся «Ладой Грантой»

В Волгограде «Лада» врезалась в «ВАЗ» и опрокинулась Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 16 мая в Дзержинском районе Волгограда «Лада Гранта» протаранила «ВАЗ-2114» и опрокинулась. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла на пересечении улиц Рокоссовского и Качинцев. Примерно в 07.50 часов девушка за рулем «Лады» не уступила дорогу другой легковушке.

- По предварительной информации, девушка-водитель, управляя при повороте не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114» с последующим опрокидыванием, - уточнили в полиции региона.

В итоге «Лада» от сильного столкновения перевернулась на проезжей части. Девушку увезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.