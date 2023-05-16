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НовостиПроисшествия16 мая 2023 6:45

В Волгограде на видео попало ДТП опрокинувшейся «Ладой Грантой»

Девушка попала в больницу [видео]
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде «Лада» врезалась в «ВАЗ» и опрокинулась

В Волгограде «Лада» врезалась в «ВАЗ» и опрокинулась

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 16 мая в Дзержинском районе Волгограда «Лада Гранта» протаранила «ВАЗ-2114» и опрокинулась. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла на пересечении улиц Рокоссовского и Качинцев. Примерно в 07.50 часов девушка за рулем «Лады» не уступила дорогу другой легковушке.

- По предварительной информации, девушка-водитель, управляя при повороте не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114» с последующим опрокидыванием, - уточнили в полиции региона.

В итоге «Лада» от сильного столкновения перевернулась на проезжей части. Девушку увезли в больницу. По факту аварии проводится проверка.