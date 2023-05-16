В Волгограде собственника квартиры оштрафовали на 2 тыс. рублей за самовольную перепланировку

Изменения после ремонта нужно узаконить. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Собственника одной из квартир в доме на улице Канунникова, 9 в Ворошиловском районе Волгограда оштрафовали за самовольную перепланировку. Владельцу не удалось оспорить мизерный штраф через суд. Теперь ему придется заплатить 2 тысячи рублей за то, что не согласовал ремонт в квартире с органами местного самоуправления, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области.

- Решением Ворошиловского районного суда собственнику квартиры, выполнившему самовольную перепланировку, отказано в удовлетворении требований о признании постановления Госжилнадзора незаконным и его отмене, - рассказали в ведомстве.

Такие же штрафы могут грозить и всем тем волгоградцам, которые во время ремонта изменили конфигурацию своей квартиры и не внесли изменений в технический паспорт помещения. Сообщить в соответствующие органы об их наличии может и любой сосед, и управляющая компания. Если же изменения окажутся критическими, то штраф будет больше, и владельцу придется вернуть все, как было.