В Волгограде ранним утром во влетевшей в столб «Газели» был зажат водитель

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Ранним утром 16 мая в Волгограде произошло серьезное ДТП. В 4.09 в Тракторозаводском районе фургон «Газель-3302» вылетела с дороги и врезалась в опору электроосвещения. Помощь водителю пришлось оказывать сотрудникам МЧС. Мужчина был зажат в разбитом кузове, спасатели провели его деблокировку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Сотрудники 1 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного вытащили водителя из автомобиля, после чего передали его бригаде скорой помощи. Он был госпитализирован.