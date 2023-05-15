Под Волгоградом 20 мая отпразднуют 107-ю годовщину со дня рождения легендарного летчика Маресьева

Торжества начнутся у памятника Маресьеву. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В эту субботу, 20 мая, в городе Камышине Волгоградской области пройдут праздничные мероприятия в честь 107-й годовщины со дня рождения легендарного летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, все желающие могут ознакомиться с подробной программой.

В 10.00 состоится возложение у памятника Маресьева, в 15.30 часов горожан приглашают на военно-патриотическую реконструкцию «Переломный Сталинград» (ул. Воинов-интернационалистов, 8).

- Военно-историческая реконструкция посвящена началу Сталинградской битвы – боям в излучине Дона, где сошлись силы частей 62-й, 64-й армий СССР и 6-й армии Вермахта, - уточнили в администрации Камышина.

Также организаторы подготовили интерактивные площадки, которые начнут работать с 14.00.