В Волгограде многодетный отец угрожал убийством 19-летней дочери

На мужчину возбудили уголовное дело Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, угрожавшего убийством 19-летней дочери. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, инцидент случился в Красномайском районе. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и застал девушку с бутылкой пива. Это и послужило причиной для серьезного семейного конфликта.

- Между ними возникла ссора, девушка стала грубо и неуважительно разговаривать с отцом, в результате чего последний схватил её за горло и стал угрожать лишить жизни, - уточнили в полиции города-героя.

Девушка пошла в полицию и написала заявление на отца. Подозреваемого задержали. Как оказалось, у мужчины семеро детей, и его очень огорчило поведение младшей дочери, которая не хочет работать и учиться.

Мужчине грозит тюрьма.