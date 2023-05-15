Под Волгоградом из-за незаконной свалки ущерб почве оценили в 9 млн

Прокуратура требует довести дело до суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура Волгоградской области требует возбудить уголовное дело по статье 254 УК РФ (порча земли) по факту загрязнения почвы из-за несанкционированной свалки в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ущерб оценили в 9 миллионов рублей.

- Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Каменском сельском поселении расположена несанкционированная свалка бытовых отходов, площадью 650 кв.м., - уточнили в региональном надзорном ведомстве.

Материалы проверки направили в органы предварительного расследования. Также природоохранная прокуратура взяла на контроль устранение нарушения закона.