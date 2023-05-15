В Волгоградской области скончался ехавший в Азербайджан дальнобойщик

Следователи организовали проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области умер дальнобойщик, который ехал из Москвы в Баку. Трагедия произошла на автостоянке кафе «Империя» в селе Цаца Светлоярского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова.

- Мужчина ехал из Москвы в Баку и вечером 13 мая заехал на указанную стоянку отдохнуть, - отметила собеседник издания.

14 мая дальнобойщика нашли мертвым. На теле не было обнаружено повреждений и признаков насильственной смерти. Следователи организовали проверку, была назначена судебно-медицинская экспертиза.