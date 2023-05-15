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НовостиПроисшествия15 мая 2023 11:27

В Волгограде рядом с амфитеатром лоб в лоб столкнулись две иномарки

В ДТП на Нулевой продольной Волгограда пострадали 3 человека
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 15 мая на Нулевой продольной Волгограда рядом с амфитеатром произошло лобовое столкновение двух иномарок. В 13.30 25-летний водитель BMW наехал на «островок безопасности», после чего оказался на встречной полосе и врезался в Chevrolet Lanos. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, которое не обошлось без пострадавших. Травмы получили водитель и два пассажира Chevrolet, их госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Движение по Нулевой продольной остановлено не было, авария пробку не спровоцировала.