В Волгограде рядом с амфитеатром лоб в лоб столкнулись две иномарки

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 15 мая на Нулевой продольной Волгограда рядом с амфитеатром произошло лобовое столкновение двух иномарок. В 13.30 25-летний водитель BMW наехал на «островок безопасности», после чего оказался на встречной полосе и врезался в Chevrolet Lanos. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, которое не обошлось без пострадавших. Травмы получили водитель и два пассажира Chevrolet, их госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Движение по Нулевой продольной остановлено не было, авария пробку не спровоцировала.