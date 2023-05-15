Под Волгоградом браконьеру грозит 2 года тюрьмы за ведро рыбы

Полиция поймала браконьера. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области полицейские поймали 30-летнего браконьера, который незаконно выловил 18 особей рыбы. За это ему грозит 2 года тюрьмы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчину поймали с поличным в станице Голубинской Калачевского район – он рыбачил в протоке реки Дон.

- С целью добычи водных биоресурсов мужчина использовал 50-метровую ставную. На момент задержания злоумышленник успел добыть 18 особей рыбы частиковых пород, - уточнили в полиции региона.

На мужчину хотят возбудить уголовное дело по статье 256 УК РФ. Ему грозит реальный срок.