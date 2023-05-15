Жители и предприятия Волгоградской области за 4 месяца заплатили налогов на 43,7 млрд рублей

Стал известен объем налоговых поступлений в бюджет региона с начала года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области назвали сумму, которая поступила в региональный бюджет в качестве налоговых платежей за 4 месяца 2023 года. Казна пополнилась на 43,7 миллиарда рублей. Темп роста составил 117,7%. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в УФНС России по Волгоградской области.

В числе основных источников поступлений стали налоги на прибыль (16,4 миллиарда рублей), на доходы физических лиц (10,4 миллиарда рублей), на имущество организаций (5,2 миллиарда рублей), оплата акцизов на нефтепродукты (4,5 миллиарда рублей). По упрощенной системе налогообложения бюджет области пополнился на 3,8 миллиарда рублей, по единому сельскохозяйственному налогу на 600 миллионов рублей.

- Консолидированный бюджет Волгоградской области в части администрируемых налоговыми органами доходов по итогам 4 месяцев 2023 года исполнен на 36 % к принятым годовым бюджетным назначениям, что на 3,6 % выше аналогичного периода прошлого года, - отметили в УФНС по региону.