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НовостиОбщество15 мая 2023 9:58

В Волгограде приступили к обустройству будущих тротуаров по улице Дзержинского

Параллельно устанавливается освещение, видеонаблюдение и ливневки
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Здесь готовят щебеночное основание для будущих тротуаров

Здесь готовят щебеночное основание для будущих тротуаров

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Тракторозаводском районе Волгограда подрядчик приступил к новому этапу благоустройства бульвара на улице Дзержинского. Началось обустройство щебеночно-песчаного основания для будущих тротуаров. При этом рабочие обещают оставить установленные гранитные бордюры, их переложат на новое основание, пояснили сайту volgograd.kp.ru в мэрии города-героя.

Параллельно на этой же территории ведется устройство ливневой канализации, а также монтаж системы освещения и видеонаблюдения. Затем подрядчику предстоит установить скамейки, урны и озеленить территорию.

В целом подрядной организации предстоит благоустроить пространство между проспектом Ленина и молодежным центром кино и досуга «Ударник» общей площадью 14 тысяч квадратных метров.