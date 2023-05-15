В Волгограде приступили к обустройству будущих тротуаров по улице Дзержинского

Здесь готовят щебеночное основание для будущих тротуаров Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Тракторозаводском районе Волгограда подрядчик приступил к новому этапу благоустройства бульвара на улице Дзержинского. Началось обустройство щебеночно-песчаного основания для будущих тротуаров. При этом рабочие обещают оставить установленные гранитные бордюры, их переложат на новое основание, пояснили сайту volgograd.kp.ru в мэрии города-героя.

Параллельно на этой же территории ведется устройство ливневой канализации, а также монтаж системы освещения и видеонаблюдения. Затем подрядчику предстоит установить скамейки, урны и озеленить территорию.

В целом подрядной организации предстоит благоустроить пространство между проспектом Ленина и молодежным центром кино и досуга «Ударник» общей площадью 14 тысяч квадратных метров.