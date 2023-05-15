В Волгоградской области проведут масштабные противопожарные учения

Фото: пресс-служба АВО.

В понедельник, 15 мая, губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание, где обсудил дополнительные меры по обеспечению противопожарной безопасности в связи с наступлением теплой погоды. В регионе проведут масштабные противопожарные учения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, особый режим на территории региона введен с 1 апреля. В настоящий момент службы находятся в повышенной готовности.

- Обеспечено стопроцентное прикрытие территории области от огня. Ликвидация возгораний осуществляется оперативно. Угрозы населённым пунктам нет. В целях повышения уровня пожарной безопасности во всех муниципальных образованиях на постоянной основе проводятся плановые профилактические мероприятия, - уточнили глава региона.

Специалисты продолжают регулярный мониторинг ситуации, проводится уборка мусора и сухой травы, окос растительности, работают патрульные группы лесничеств, в Калаче планируют открыть специализированное подразделение быстрого реагирования.