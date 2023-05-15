«Ситиматик-Волгоград» расставил сто сеток для сбора ПЭТ-бутылок в Советском районе Волгограда

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Специальные сетки-накопители для сбора и дальнейшей передачи на переработку пластиковых бутылок установлены региональным оператором в Советском районе областного центра. Общее количество составило 100 штук. Это еще один шаг к внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов в Волгограде.

Пластик – это один из самых распространенных видов отходов, которые ежедневно образуются в каждом доме. В настоящее время существует семь видов пластика. ПЭТ в основном используется при производстве одноразовой тары для напитков, которые категорически не рекомендуется использовать повторно – при повторном использовании изделия из ПЭТ могут выделять фталат и тяжелые металлы, что может вызвать заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем и повлиять на гормональный баланс. Но если после использования отнести этот вид тары в специальную сетку, она поедет на переработку – ПЭТ-бутылки успешно перерабатываются в России.

Напомним о простых правилах подготовки ПЭТ-бутылок к сдаче: 1.Выбрасывать в сетку можно только ПЭТ-1. Отличить их можно по цифре один в треугольнике на этикетке и по выпуклой точке на дне бутылки.

2. Желательно чтобы бутылка была чистой, достаточно просто ополоснуть.

3. Не забывайте обязательно сминать бутылки, таким образом в сетку поместится больший объем.

На специализированном контейнере размещена табличка с информацией, которая подскажет, что можно, а что нельзя в него складывать и куда можно сдать другие виды вторсырья за денежное вознаграждение. QR-код приведет жителей на сайт экопункта Вторматик, здесь размещена вся подробная информация о видах принимаемого вторсырья, правилах его сдачи и актуальных ценах экопункта.

На июнь 2023 года запланирована установка сеток в Кировском и Красноармейском районах Волгограда. До 2024 года запланировано внедрение раздельного накопления на всей территории Волгоградской области.

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