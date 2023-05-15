В Волгоградской области спрос на персонал вырос на 10% за месяц

Рабочих вакансий становится больше. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области спрос на работников по итогам апреля 2023 года вырос на 10%. При этом на 22% больше вакансий стало в сфере управления персоналом, на 19% - в транспорте и логистике, туризме и гостиничном и ресторанном бизнесе. На 16% выросло число запросов по рабочим специальностям. При этом спрос на айтишников и преподавателей упал на 1%. Об изменениях на рынке вакансий в регионе сайту volgograd.kp.ru сообщили в службе исследований hh.ru.

- Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также синих воротничков - представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий, - комментирует эксперт по рынку труда Наталья Данина.

28% всех вакансий в Волгограде и области на сегодня приходится на продажи и обслуживание клиентов, 21% предложений на рынке труда - рабочие специальности, 16% - сервис и производство. В топ-5 также вошли строительная сфера, а также транспорт и логистика.