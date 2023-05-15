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НовостиОбщество15 мая 2023 7:34

Под Волгоградом пенсионерка через прокуратуру получила знак жителя осажденного Сталинграда

Женщина будет получать выплаты
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Женщина будет получать выплаты

Женщина будет получать выплаты

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Иловлинский районный суд поддержал требования прокуратуры о выдаче знака и удостоверения «Житель осажденного Сталинграда» 85-летней пенсионерке из Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ранее жительница региона обратилась в соцзащиту и получила отказ по причине отсутствия доказательств о том, что она действительно проживала в годы войны на территории города.

Прокуратура изучила архивные документы и нашла свидетелей.

- В суд предъявлено заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение – нахождение заявительницы в период с 23 августа 1942 года по 02 февраля 1943 года на территории города Сталинграда, - уточнили в ведомстве.

Женщине выдадут знак и назначат меры поддержки.