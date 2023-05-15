910 кг подсолнечных семечек сомнительного качества завезено в Волгоградскую область

Качество семечек оказалось под сомнением Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградскую область завезли 910 кг семян подсолнуха с краснодарского предприятия. Однако у продукции не оказалось с собой сопроводительных документов, которые содержали бы в себе всю необходимую информацию о качестве. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

Предприятие-отправитель не стало заморачиваться с маркировкой своего товара из-за чего с точностью нельзя сказать, какого сорта и качества семена. Отправителю было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено впредь принимать меры по их соблюдению.