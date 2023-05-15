В Волгограде молодой водитель «Ниссана» сбил пешеходов 16 и 18 лет

Пешеходов сбила машина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 14 мая, в Краснооктябрьском районе Волгограда под колеса иномарки попали два пешехода, которые решили проскочить на «красный». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в22.25 часов на улице Маршала Еременко. 18-летний парень и 16-летняя девушка вышли на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

- 26-летний водитель, управляя автомашиной «Нисан Альмера», совершил наезд пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на «красный», - уточнили в полиции региона.

Пострадавших доставили в больницу автомобилистов и пешеходов призывают соблюдать ПДД.