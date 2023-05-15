Стали известны зарплаты руководителей ДК и парков в Волгоградской области

Директора опубликовали свои доходы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Администрация города Камышина Волгоградской области опубликовала доходы руководителей ДК и парков. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на документ, директор городской библиотеки Елена Голова получает в месяц 65,5 тысяч рулей, руководитель Камышинского историко-краеведческого музея Мария Иванова – 66 тысяч.

Начальник ДК «Текстильщик» Вячеслав Банков зарабатывает ежемесячно 67 тысяч. Маргарита Сенчук, возглавляющая драмтеатр, получает 67,5 тысяч, директор центра культуры и досуга «Дружба» Надежды Велигодская – 39 тысяч.

Доход директора парка культуры и отдыха имени Комсомольцев – добровольцев Владимира Громова составляет 63,5 тысячи, школа искусств Владимира Плотникова – 58 тысяч, начальницы «Центра ресурсного обеспечения деятельности учреждений культуры» Светланы Татариновой – 43 тысячи.

Добавим, что информация о среднемесячной зарплате публикуется в рамках соблюдения антикоррупционного законодательства.