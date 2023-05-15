Жителей Волгограда и области предупредили о мышиной лихорадке

Грызуны являются разносчиками опасных для человека инфекций Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Волгоградской области предупредили о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) – эта инфекция вызывается хантавирусами и приводит к серьезным проблемам со здоровьем. В регионе ежегодно фиксируются случаи заболевания. А источником опасных инфекций являются грызуны. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

ГЛПС передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями, инфекция в выделениях крыс, мышей, полевок в виде аэрозоля или полевого облака попадает в организм человека при дыхании. В дальнейшем происходит поражение почек. Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней.

- Весной грызуны начинают мигрировать в жилые дома, где есть запасы пищи, которые создают люди, пищевые отходы, уютное и теплое жилье – все это привлекает крыс, мышей, полевок и способствует их размножению, - отмечают санитарные врачи.

Грызуны загрязняют пищу и воду. Предотвратить возможное заболевание ГЛПС, вылавливая в домашних условиях крыс и мышей и избегая прямого контакта с ними и их выделениями.