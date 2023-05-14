Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 15:52

На Набережной Волгограда возводят пожарно-спасательный городок

Здесь пройдут Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пожарная учебная башня уже ждет участников соревнований

Пожарная учебная башня уже ждет участников соревнований

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде начались приготовления к Международным соревнованиям по пожарно-спасательному спорту. С 17 по 23 мая 2023 в город-герой приедут сборные команды из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана и сразятся за Кубок «Дружбы», а также приз «Золотая штурмовка».

На Нижней террасе Центральной Набережной уже четырехэтажная учебная башня, по которой будут взбираться участники в процессе соревнований. Позже здесь появится 100-метровая полоса с препятствиями.

В программе соревнований: подъем по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни (предварительные и финальные забеги), преодоление 100-метровой полосы с препятствиями (предварительные и финальные забеги), пожарная эстафета 4x100 метров и боевое развертывание.