«Ротор» одержал волевую победу над «Форте»

Фото: ФК "Форте"

В 28-м туре группы 1 Второй лиги «Ротор» на выезде одолел «Форте». Волгоградская команда в Таганроге одержала победу со счетом 2:1. Эта игра состоялась в рамках второго раунда группы 1 Второй лиги, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Счет уже на 6-й минуте открыл нападающий «Форте» Дмитрий Лаврищев, который в прошлом выступал за «Ротор». Перед перерывом волгоградцы забили два мяча подряд, их авторами стали Артем Максименко и Илья Сафронов. Больше цифры на табло не изменились.

Следующий матч «Ротор» проведет дома. 21 мая на «Волгоград Арене» подопечные Алексея Стукалова примут «Черноморец». Начало встречи в 17.00.

Отметим, в следующем сезоне Вторая лига будет проводиться в новом формате. «Ротору» необходимо занять в текущем розыгрыше первенства второе или третье место, чтобы оказаться в «золотой» группе дивизиона «А». По ходу нынешнего сезона «Ротор» уже не догонит «Черноморец», который занимает первое место, и не пробьется в Первую лигу.