Волгоградцам назвали продукты для укрепления иммунитета в мае

Фрукты и овощи - главные источники витаминов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Май в Волгоградской области выдался нестабильным в плане установления температурного режима, в связи, с чем повысился риск простудных заболеваний. Чтобы их избежать, врачи советуют укреплять иммунитет не только с помощью режима сна и прогулок на свежем воздухе, но и с помощью употребления витаминов. «КП-Волгоград» со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора, рассказывает, какие продукты нужно есть в мае, чтобы не болеть.

Врачи регионального ведомства рекомендуют добавлять в свой рацион белокочанную и цветную капусту, молодой горошек и картофель, морковь, огурцы, помидоры, ревень, редис, редьку, свеклу, спаржу, цуккини.

Кроме того, в блюда необходимо добавлять зелень. Запаситесь: базиликом, кресс-салатом, зеленым луком, крапивой, мятой, петрушкой, рукколой, кинзой, листовым салатом, сельдереем, шпинатом и щавелем.

Не стоит забывать и про свежие ягоды, которые только-только начинают появляться на прилавках – к ним относятся земляника, клубника и черешня.