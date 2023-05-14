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НовостиОбщество14 мая 2023 10:03

В Волгоградской области весной 2023 года высадили более 5 млн деревьев

Удалось засадить новыми саженцами 22 лесничества региона
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Лесничества Волгоградской области пополнятся новыми саженцами

Лесничества Волгоградской области пополнятся новыми саженцами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 5,2 миллионов сеянцев сосны, акации, вяза, ясеня высадили в лесах Волгоградской области этой весной. Восстановительные работы проводились с марта по май в 26 муниципальных районах, сообщает volgograd.kp.ru по информации облкомприроды.

В лесовосстановительных работах были задействованы 22 лесничества региона. Весенние посадки в 2023 проводились на территории более 1,2 тысяч гектаров. Примерно 100 га новыми деревьями были засажены Арчединское и Серафимовичское лесничество, чуть меньше, - по 95 га, - в Михайловском и Ольховском лесничестве, в Нижнечирском - 90 га.

Помимо прочего, этой весной в трех районах засеяли 5 тонн желудей. Новые дубравы появится на территориях Лещёвского, Урюпинского и Среднеахтубинского лесничеств.

С начала 2023 года в рамках международной акции «Сад памяти» в лесах и парках районов области было высажено более 976 тысяч сеянцев деревьев.