На юге Волгограда мотоциклист врезался в Lexus

Мотоциклист доставлен в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авария с участием мотоцикла и дорогой иномарки произошла накануне, 13 мая, в Красноармейском районе. Виновник ДТП доставлен в больницу, как сообщает сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя мотоциклом фирмы Honda, около 16.35 напротив дома №71 по улице Плеханова, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Lexus.

Мотоциклист после аварии доставлен в больницу.