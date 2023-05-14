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НовостиПроисшествия14 мая 2023 8:49

На юге Волгограда мотоциклист врезался в Lexus

К счастью, все участники ДТП остались живы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мотоциклист доставлен в больницу

Мотоциклист доставлен в больницу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авария с участием мотоцикла и дорогой иномарки произошла накануне, 13 мая, в Красноармейском районе. Виновник ДТП доставлен в больницу, как сообщает сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя мотоциклом фирмы Honda, около 16.35 напротив дома №71 по улице Плеханова, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Lexus.

Мотоциклист после аварии доставлен в больницу.