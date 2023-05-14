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НовостиПроисшествия14 мая 2023 7:43

Под Волгоградом водитель легковушки сбил во дворе 5-летнего мальчика

Ребенок доставлен в больницу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Водитель не заметил маленького пешехода

Водитель не заметил маленького пешехода

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 13 мая, в городе Волжском Волгоградской области произошла авария, в которой пострадал пятилетний пешеход. Ребенок не нарушал правил дорожного движения, когда на него наехала иномарка . Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло во дворе во дворе дома №71 по улице Плеханова. Примерно в 16-35 часов 32-летний водитель Hyundai Accent разогнался и не заметил переходящего дорогу пятилетнего мальчика.

Маленький пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.