Под Волгоградом водитель легковушки сбил во дворе 5-летнего мальчика

Водитель не заметил маленького пешехода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 13 мая, в городе Волжском Волгоградской области произошла авария, в которой пострадал пятилетний пешеход. Ребенок не нарушал правил дорожного движения, когда на него наехала иномарка . Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло во дворе во дворе дома №71 по улице Плеханова. Примерно в 16-35 часов 32-летний водитель Hyundai Accent разогнался и не заметил переходящего дорогу пятилетнего мальчика.

Маленький пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.