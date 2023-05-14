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НовостиОбщество14 мая 2023 7:28

В Волгоградской области число самозанятых увеличилось до 100 тыс. жителей

Чаще всего волгоградцы выбирают сферу красоты и здоровья, допобразования, грузоперевозок
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы стали чаще выбирать такой налоговый статус

Волгоградцы стали чаще выбирать такой налоговый статус

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области активно растет количество самозанятых граждан. На сегодняшний момент особым налоговым режимом в Волгоградской области пользуются 101,5 тысячи жителей. Только с начала 2023 года подобный статус оформили 14,5 тысяч жителей региона. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

В общей сложности с 2020 года суммарный доход самозанятых превысил 21 миллиард рублей. В казну Волгоградской области в 2022 году они заплатили 587,5 миллионов рублей. Для работы с юридическими лицами насчитывается - 12,1 миллиардов рублей, а с физическими - 9,2 миллиарда рублей.

Чаще всего волгоградцы трудятся в сферах грузо- и пассажироперевозок, дополнительного образования, здоровья и красоты, а также бытовых услуг.