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НовостиОбщество14 мая 2023 6:28

Новая неделя в Волгоградской области начнется с 25 градусов тепла

Возможны дожди
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Погода в регионе начала постепенно налаживаться

Погода в регионе начала постепенно налаживаться

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хорошая погода возвращается в наш регион. По данным синоптиков ЦГМС по Волгоградской области, третья неделя мая начнется с небольших дождей и температурой выше 20 градусов тепла.

В понедельник, 15 мая, на территории региона в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер северного направления ночью будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем усилится до 11 м/с. Температура воздуха ночью не превысит отметки в +12 градусов, а при прояснении возможно похолодание до +2, но уже днем потеплеет до +15...+20º, а в каких-то районах и до +25.

В областной столице синоптики также обещают 15 мая кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +10...+12 градусов, днем - плюс 20...+22.