Тонущего в Волге человека спасли в Волгограде сотрудники МЧС

Мужчина долго находился в ледяной воде. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Тонущего и явно нуждающегося в помощи человека заметили во время планового рейда на Волге 13 мая сотрудники центра ГИМС. Мужчина в этот момент судорожно плыл на середине реки в Красноармейском районе. Спасатели вовремя увидели утопающего. Они подплыли на катере и бросили ему спасательный круг, а затем вытащили из воды, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МЧС по Волгоградской области.

- К спасательной операции привлекались три человека личного состава и одно плавсредство. Мужчина не пострадал, - рассказали волгоградские спасатели.

Как раздетый мужчина оказался в воде, история умалчивает. Хотя на улице в Волгограде в субботу днем и было +20 градусов, вода в Волге еще ледяная. Долго бы пловец не выдержал. Так что сотрудники ГИМС спасли ему жизнь.