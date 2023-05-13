В Волгограде 16 мая отключат газ в Советском районе

Газа не будет в течение рабочего дня. Фото: Федор СКВОРЦОВ

В Советском районе Волгограда из-за плановых ремонтных работ 16 мая 2023 года отключат газ. Без голубого топлива с 9 до 18 часов останутся более десятка улиц в частном секторе и СНТ «Мукомол», сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Это необходимо для предупреждения возможных аварийных ситуаций.

Отключат газ 16 мая 2023 года с 9.00 до 18.00 в домах Советского района Волгограда по адресам:

ул. Амурская, 3, 4, 6;

ул. Бодрая, 3;

ул. Богатырская, 11, 23, 25, 26, 32, 34, 38;

ул. Внешняя, 8, 10, 12, 30;

ул. Ежевичная, 1;

ул. Звонкая, 1, 4, 6;

ул. Лунная, 1, 3, 4, 5, 8, 8Б, 10, 11, 25, 27;

ул. Любимая, 1, 3, 5, 6, 6(2), 9, 10, 11, 12, 14, 17, 24, 47/11, 47/14, 54;

ул. Проезжая, 3, 8, 9, 11, 12, 17, 19;

ул. Узорная, 29;

СНТ «Мукомол.

Волгоградцев в эти часы просят не включать газовые приборы в своих домах.