В Волгограде 16 мая отключат газ в Советском районе

Газа не будет в течение рабочего дня.
Фото: Федор СКВОРЦОВ
В Советском районе Волгограда из-за плановых ремонтных работ 16 мая 2023 года отключат газ. Без голубого топлива с 9 до 18 часов останутся более десятка улиц в частном секторе и СНТ «Мукомол», сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Это необходимо для предупреждения возможных аварийных ситуаций.
Отключат газ 16 мая 2023 года с 9.00 до 18.00 в домах Советского района Волгограда по адресам:
ул. Амурская, 3, 4, 6;
ул. Бодрая, 3;
ул. Богатырская, 11, 23, 25, 26, 32, 34, 38;
ул. Внешняя, 8, 10, 12, 30;
ул. Ежевичная, 1;
ул. Звонкая, 1, 4, 6;
ул. Лунная, 1, 3, 4, 5, 8, 8Б, 10, 11, 25, 27;
ул. Любимая, 1, 3, 5, 6, 6(2), 9, 10, 11, 12, 14, 17, 24, 47/11, 47/14, 54;
ул. Проезжая, 3, 8, 9, 11, 12, 17, 19;
ул. Узорная, 29;
СНТ «Мукомол.
Волгоградцев в эти часы просят не включать газовые приборы в своих домах.