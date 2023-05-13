В Волгограде на 3,5 рубля за неделю подорожал ходовой бензин

Цена на бензин стабильно растут. Фото: Олег УКЛАДОВ

Средние цены на самый ходовой бензин заметно выросли в Волгограде за неделю с начала мая 2023 года. Топливо марки АИ-92 подорожало на 7,4% или на 3,57 рубля, АИ-95 – на 0,1% или на 5 копеек за литр. Стоимость высокооктанового топлива и ДТ не изменились. Такие данные по итогам еженедельного мониторинга цен по Волгоградской области сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Так, АИ-92 вырос в цене за неделю на 3,57 рубля - с 48,12 до 51,69 за литр. Бензин марки АИ-95 теперь стоит 53,52 рубля вместо 53,47, прибавив 5 копеек. Дизельное топливо держится на отметке 56,36 рубля за литр. АИ-98 подорожал еще в начале мая. И даже у Волгоградстата литр высокооктанового топлива обходится дороже 60 рублей. На волгоградских АЗС эта моральная планка цен пройдена уже давно.