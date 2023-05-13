Водитель протаранившего павильон ВАЗа погиб в Волгоградской области

"Семерка" протаранила павильон. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«ВАЗ-21074» протаранил торговый павильон. 61-летний водитель «семерки» погиб на месте до приезда кареты скорой помощи. Смертельное ДТП произошло около четырех часов вечера 12 мая на Октябрьской улице в рабочем поселке Красный Яр Жирновского района, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- 61-летний водитель выехал на левую обочину и совершил наезд на торговый павильон, - рассказали в ведомстве.

При этом отечественный автомобиль не выглядит сильно разбитым. «Семерка» уцелела, ее хозяин нет.