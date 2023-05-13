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НовостиПроисшествия13 мая 2023 8:55

Водитель протаранившего павильон ВАЗа погиб в Волгоградской области

61-летний мужчина скончался до приезда скорой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
"Семерка" протаранила павильон.

"Семерка" протаранила павильон.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«ВАЗ-21074» протаранил торговый павильон. 61-летний водитель «семерки» погиб на месте до приезда кареты скорой помощи. Смертельное ДТП произошло около четырех часов вечера 12 мая на Октябрьской улице в рабочем поселке Красный Яр Жирновского района, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- 61-летний водитель выехал на левую обочину и совершил наезд на торговый павильон, - рассказали в ведомстве.

При этом отечественный автомобиль не выглядит сильно разбитым. «Семерка» уцелела, ее хозяин нет.