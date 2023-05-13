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НовостиОбщество13 мая 2023 8:37

В Волгоградской области за неделю резко подорожали капуста, лук и морковь

Зато дешевле стали огурцы и помидоры
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Борщевой набор стал дороже.

Борщевой набор стал дороже.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За неделю в Волгограде, Камышине и Михайловке резко подорожал борщевой набор - капуста (+11,5%), репчатый лук (+8,8%) и морковь (+6,2%). Прибавили в цене картофель и яблоки, куры и сахар. При этом в Волгоградской области дешевле стали огурцы (-6,3%) и помидоры (-4,5%), чуть снизились цены на бананы, свеклу, вермишель и гречку. Такие результаты мониторинга изменения средних розничных цен с 3 по 10 мая 2023 года опубликовал Волгоградстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Также среди товаров, которые стали обходиться волгоградцам дороже, оказались молочные смеси для детского питания, чай и печенье, подсолнечное масло и маргарин. Сэкономить 2-3% сейчас можно на покупке овощных и фруктово-ягодных консервов для детского питания, вермишели и других макаронных изделий. Куриные яйца подешевели на 1,6%, колбаса, мороженая рыба, творог сбросили в цене около 1.5%. Из круп чуть подешевели пшено и гречка.

При этом дороже стали стоить валидол и корвалол, корма для животных, женские колготки и прокладки. Чуть подешевели телевизоры, туалетная бумага и стиральный порошок. Зато авиаперелет эконом-класса вырос в цене сразу на 11,1%.