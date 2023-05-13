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НовостиПроисшествия13 мая 2023 7:56

Женщина на ВАЗе протаранила стоящую на московской трассе фуру: пассажир погиб, она и ребенок в больнице

Один погиб и двое пострадали в ДТП с влетевшим под фуру ВАЗом под Волгоградом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
ВАЗ влетел под фуру.

ВАЗ влетел под фуру.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Женщина-водитель за рулем «ВАЗ-211140» протаранила стоящую на московской трассе фуру «ДАФ». Пассажир легковушки погиб, в больнице оказались сама 61-летняя женщина - водитель и 11-летняя девочка. Страшное ДТП случилось накануне днем на московской трассе в Михайловском районе Волгоградской области – на 790 километре Р-22 «Каспий». Грузовик в момент аварии стоял на ремонте, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- 43-летний водитель «ДАФ» осуществлял ремонтные работы транспортного средства, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, «ВАЗ-211140» ехал в сторону Москвы. В какой-то момент женщина за рулем легковушки врезалась в стоящий на трассе грузовик. Удар был настолько сильным, что ВАЗ влетел под фуру. Весь перед автомобиля сплющило. 58-летний пассажир легковушки получил серьезные травмы, мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой. Водителя и ее 11-летнюю пассажирку увезли в больницу.