Решившего прыгнуть с моста мужчину спасли полицейские под Волгоградом

Полицейские спасли мужчину на мосту. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мужчину, который перелез через перила, и стоял на кромке железнодорожного моста в Светлоярском районе с большим камнем в руках, заместили во время дежурства сотрудники полка ППС. Волгоградские полицейские в последний момент помогли предотвратить необдуманный поступок и спасли жизнь мужчине, который в любой момент мог рухнуть вниз, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Сотрудники подбежали к нему, когда он уже перелез через перила, и буквально в последний момент перехватили его и отвели в безопасное место, - рассказали в полиции.

Полицейские - старший сержант Дмитрий Сергеев и младший сержант Григорий Шевченко - передали спасенного мужчину медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.