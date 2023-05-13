Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2023 7:36

Решившего прыгнуть с моста мужчину спасли полицейские под Волгоградом

Стражи порядка помогли предотвратить необдуманный поступок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Полицейские спасли мужчину на мосту.

Полицейские спасли мужчину на мосту.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мужчину, который перелез через перила, и стоял на кромке железнодорожного моста в Светлоярском районе с большим камнем в руках, заместили во время дежурства сотрудники полка ППС. Волгоградские полицейские в последний момент помогли предотвратить необдуманный поступок и спасли жизнь мужчине, который в любой момент мог рухнуть вниз, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Сотрудники подбежали к нему, когда он уже перелез через перила, и буквально в последний момент перехватили его и отвели в безопасное место, - рассказали в полиции.

Полицейские - старший сержант Дмитрий Сергеев и младший сержант Григорий Шевченко - передали спасенного мужчину медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.