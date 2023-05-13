В Волгограде три района в субботу оставили без электричества

Электричество отключили в основном в частном секторе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям трех районов Волгограда придется провести субботу без электричества, телевизора и прочих электроприборов из-за плановых работ энергетиков на электросетях. В списке адресов на отключение света 13 мая 2023 года – Краснооктябрьский, Ворошиловский и Кировский районы. Благо, отключения не будут массовыми, хотя и продлятся по большинству адресов почти весь день, сообщили в «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе 13 мая 2023 отключат свет в частном секторе. Электричества не будет с 9.00 до 17.00 на шести улицах по адресам: пл. Белинского, №1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-12, 15, 15б, 15а, ул. Лермонтова, №5-19, пер. Лермонтова, №1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Мичурина, 63, ул. Просторная, №3-13, 4-18, 18/3, ул. Чайковского, №37-65, 46-66.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 14.00 обесточат всего пару домов по адресам: ул. Кузнецкая, 34, ул. Ардатовская, 16.

В Кировском среди коммунальных страдальцев в субботу также окажутся жители частного сектора: ул. Алычевая, №26-44, ул. Апельсиновая, №4, 5, ул. Анисовая, №1-23, 2-24, ул. Катальповая, №3-19, 8-24, ул. Лимоновая, №19-35а, ул. Тутовая, №1-23, 6-28. Отключения запланированы с 9 до 17 часов.