Главный врач больницы №11 Волгограда Наталья Трубина ушла на пенсию

ФОТО: Волгоградская городская больница №11

Главврач городской больницы в Советском районе Волгограда №11 Наталья Трубина покинула свой пост. Связано это с ее выходом на пенсию, как сайту volgograd.kp.ru пояснили в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Однако кто заменит Наталью на ее посту – пока неизвестно. Напомним, что для пациентов открыты поликлиника и стационар. 10 врачей и 5 медицинских сестер имеют ведомственную награду Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 22 врача и 28 медицинских сестер в здравоохранении работают более 25 лет.