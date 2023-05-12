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НовостиОбщество12 мая 2023 16:08

Главный врач больницы №11 Волгограда Наталья Трубина ушла на пенсию

Кто ее заменит на посту - пока неизвестно
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: Волгоградская городская больница №11

ФОТО: Волгоградская городская больница №11

Главврач городской больницы в Советском районе Волгограда №11 Наталья Трубина покинула свой пост. Связано это с ее выходом на пенсию, как сайту volgograd.kp.ru пояснили в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Однако кто заменит Наталью на ее посту – пока неизвестно. Напомним, что для пациентов открыты поликлиника и стационар. 10 врачей и 5 медицинских сестер имеют ведомственную награду Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 22 врача и 28 медицинских сестер в здравоохранении работают более 25 лет.