В Волгоградской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП с легковушкой и фурой

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 12 мая в Михайловском районе Волгоградской области в ДТП один человек погиб еще двое, в том числе ребенок, пострадали. Авария произошла в 12.36 на 790 километре трассы Р-22 «Каспий». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 61-летний мужчина на «ВАЗ-21114» въехал в стоящий большегруз «ДАФ». Водитель фуры проводил ее ремонт, выставив аварийный знак.

Госпитализированы были водитель отечественной легковушки и находившаяся в ней 11-летняя девочка. Скончался 65-летний пассажир «ВАЗа».

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Пробка на трассе не образовалась.