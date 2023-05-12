Под Волгоградом Hover упал в реку, водитель чудом спасся

Машину упала в реку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

12 мая в Волгоградской области Great Wall Hover съехал в реку Бузулук, водителю удалось спастись. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошло в 12.00 на первом километре автодороги из Новоаннинска в хутор Кирпичевский. 57-летний водитель потерял управление над машиной. Автомобиль вылетел с дороги через ограждение в кювет и упал в воду.

- Водитель самостоятельно выбраться из машины. В результате ДТП пострадавших нет. В связи с подъемом машины из реки, задействованием тяжелой техники, - уточнили в полиции региона.

ГАИ призывает волгоградских автомобилистов соблюдать осторожность при проезде этого участка дороги.