Экопункт «Вторматик» передал на переработку первую партию «Добрых крышечек»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» отправил первые крышки, собранные в экопункте «Вторматик» для российского эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки». Менее чем за две недели после открытия было собрано 32 килограмма.

Все принятое вторсырье передано партнерам проекта в г. Волгограде, которые направляют денежные средства благотворительному фонду «Волонтёры в помощь детям-сиротам» для последующего приобретения реабилитационной техники для своих подопечных детей с ограниченными возможностями здоровья из приёмных семей.

29 апреля, в свой день рождения, экопункт «Вторматик» открыл пункт сбора завинчивающихся крышечек от любых бутылок с напитками: лимонадов, минеральной воды, кваса, молочной продукции, от 5-литровых канистр с водой и др. Первыми участниками сбора стали специалисты и волонтеры социально-досугового центра «Перекресток», преподаватель Волгоградского медико-экологического техникума, учащиеся начальной школы № 2, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения Ворошиловского района г. Волгограда и, конечно, сотрудники ООО «Ситиматик-Волгоград».

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Напомним, что основное направление деятельности нашего современного экопункта – прием вторичного сырья от населения за денежное вознаграждение. «Вторматик» принимает макулатуру (бумагу, книги (без обложки) и картон), ПЭТ-бутылку (прозрачная, коричневая, голубая, из-под растительного масла и молочной продукции), ПНД (канистры, флаконы), ПВД (пленка микс и прозрачная), текстиль (вторсырье: высший, первый, второй сорт). Чтобы получить денежное вознаграждение, отходы необходимо правильно подготовить, все рекомендации доступны на сайте: раздел «Как подготовить?»

За актуальными новостями о работе экопункта «Вторматик» можно следить в телеграм-канале. Дополнительную информацию можно уточнить по контактному номеру телефона экопункта: +7-937-725-1034.

Напомним, павильон экопункта «Вторматик» находится в Ворошиловском районе г. Волгограда по улице Елецкая, д.21 (парковка торгового центра «Парус»). График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, обед: с 13:00 до 14:00.

Перед посещением экопункта рекомендуем жителям зайти на официальный сайт https://vtormatik.ru/, выбрать раздел Волгоградская область и ознакомиться с ассортиментом принимаемого вторсырья и ценами.

Реклама. ООО "Ситиматик-Волгоград".